Landtagspräsidentin: Dank an die friedlichen Revolutionäre

Zum 30. Jahrestag der Grenzöffnung an der Glienicker Brücke hat Brandenburgs Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke allen Mitstreitern der Friedlichen Revolution gedankt. «Die Friedliche Revolution gelang mit Dialog, Verständigung und auch unendlicher Geduld», sagte Liedtke am Sonntag bei einer Feierstunde in der Potsdamer Nikolaikirche laut Mitteilung. Allerdings gebe es 30 Jahre nach dem Mauerfall immer noch ungleiche Lebensverhältnisse im Osten und Westen Deutschlands. «Macht und Reichtum sind immer noch ungleich verteilt», kritisierte Liedtke.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sprach vom Mauerfall als «Moment unendlichen Glücks». «Wie sehr hatten wir gezittert und befürchtet, es könnte geschossen werden», erinnerte sich Woidke. «Doch am Ende siegen Mut, Vernunft und Menschlichkeit.» Mit Blick auf den Terroranschlag auf eine Synagoge in Halle rief Woidke die Bürger auf, Hass, Gewalt, Antisemitismus und Rechtsextremismus die Stirn bieten. «Wir miteinander können 30 Jahre nach dem Fall der Mauer und 81 Jahre nach der Pogromnacht der Nazis Freiheit und Demokratie verteidigen.»