Lastwagen und Autos fahren in Wildschweinrotte auf der A15

Wildschweine haben in Brandenburg auf der Autobahn 15 östlich von Cottbus einen schweren Unfall verursacht. Die Tiere liefen am frühen Samstagmorgen im Landkreis Spree-Neiße zwischen den Anschlussstellen Forst und Roggosen auf die Fahrbahn - zwei Lastwagen und drei Autos fuhren in die Rotte, wie die Feuerwehr mitteilte. Insgesamt sechs Tiere wurden demnach getötet, Menschen wurden nicht verletzt. Die Autobahn wurde kurzzeitig gesperrt, der örtliche Jagdpächter beseitigte die verendeten Tiere.