Zum Sankt Martinstag: Gans oder gar nicht?

Am Montag ist Sankt Martinstag und gleichzeitig der Beginn der Gänsesaison für den Gänsehof Klaistow (Potsdam-Mittelmark). Seitdem der Hof 2016 Freilandgänse halte, sei die Nachfrage gestiegen, sagte die Marketingverantwortliche des Hofes, Miriam Ladewich. «400 Freilandgänse wurden für die diesjährige Saison bestellt» erklärte sie. Das Kilo Freilandgans koste im Hofladen 13,90 Euro - rund 50 Cent mehr als noch im Vorjahr.

Die Kilopreise für Gänse seien insgesamt in Deutschland in den vergangenen Jahren gestiegen, sagte die Sprecherin vom Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft, Christiane von Alemann. Verbraucher, die 2017 eine Gans direkt vom Gänsehof kauften, mussten demnach durchschnittlich 13,31 Euro zahlen - rund 1,50 Euro mehr als noch 2013.

Von Alemann vom Deutschen Geflügelbund hielt dem entgegen, die Bedingungen für Gänse in anderen EU-Ländern seien unsäglich - in Deutschland aber nicht. Hier erfolge die Gänsehaltung naturnah in bäuerlicher Freilandhaltung. «Die Tiere können sich frei in einer naturnahen Umgebung bewegen und haben ständigen Zugang zu Wasser und Futter», sagte sie.