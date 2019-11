Ausschuss gibt grünes Licht für Fraunhofer-Einrichtung

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat der Ansiedlung einer Forschungseinrichtung des Fraunhofer-Instituts (IEG) in Cottbus zugestimmt. Das teilten die Bundestagsabgeordnete und brandenburgische Forschungspolitikern Manja Schüle sowie der SPD-Haushaltsexperte Swen Schulz nach der gestrigen Sitzung am Freitag mit. Endlich könnten wichtige Projekte Fahrt aufnehmen, sagte Schüle.

Die Gründung des IEG in Cottbus gehört zu den vom Bund geförderten Vorhaben, die zur Strukturentwicklung in den Braunkohleregionen beitragen sollen. In den kommenden Jahren stehen vom Bund 25 Millionen Euro an Bau- und Investitionsmitteln zu Verfügung. Die Bundesmittel sollen mit Landesmitteln in ähnlicher Höhe ergänzt werden.