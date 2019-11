Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Wetter in Berlin und Brandenburg: wechselhaftes Wochenende

In Berlin und Brandenburg soll es am Samstag an einigen Orten länger anhaltende Regenschauer geben. Wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte, kann es bei Höchstwerten um 8 Grad am Nachmittag von Sachsen-Anhalt her langsam auflockern. Für den Sonntag erwarten die Meteorologen kaum Regen, mancherorts soll es aufheitern. Auch für Sonntag sind Höchsttemperaturen um etwa 8 Grad vorhergesagt.

Am Freitag erwartet der Wetterdienst im Süden Brandenburgs am späten Nachmittag leichte Schauer, die bis zum Abend in den Berliner Raum ziehen können. In der Nacht auf Samstag soll es dann vielerorts regnen.