Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Weitere AfD-Kandidatin fällt bei Präsidiumswahl durch

Nach dem dreimaligen Durchfallen eines AfD-Kandidaten für das Präsidium des Brandenburger Landtags hat auch die neue Kandidatin Lena Duggen die nötige Mehrheit verfehlt. Sie erhielt am Dienstag im Potsdamer Landtag 27 Ja-Stimmen und 53 Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen. Duggen ist seit diesem Jahr Landtagsabgeordnete. Sie gehörte ihrem Lebenslauf zufolge von 2011 bis 2014 der Partei Die Freiheit an, die 2013 in Bayern vom dortigen Verfassungsschutz beobachtet und als islamfeindlich eingestuft wurde. SPD-Fraktionschef Mike Bischoff und CDU-Fraktionsvorsitzender Jan Redmann kritisierten, sie zähle zur Neuen Rechten. Grüne und Linke wiesen darauf hin, dass sie der Partei Die Freiheit angehörte.

© dpa

Zuvor war bereits Daniel Freiherr von Lützow durchgefallen. Der 45-Jährige hatte bereits im September zwei Mal die nötige Mehrheit verfehlt. Die Fraktionschefs von CDU, Linke, und Grünen werfen von Lützow rechtsextreme und rassistische Einstellungen vor.

Die AfD hatte mit Dennis Hohloch schon einen dritten Kandidaten für den Platz im Präsidium beantragt, falls auch Duggen nicht gewählt wird.