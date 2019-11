Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Zu trocken: Kein gutes Jahr für Meerrettichernte

Wegen der Trockenheit der vergangenen Monate erwarten die Bauern in Südbrandenburg eine durchwachsene Meerrettich-Ernte. «Wir hatten schon schlechtere, aber auch bessere Jahre», sagte Dirk Richter vom Gemüsebetrieb Klein Klessow am Montag mit dem Anlauf der Erntesaison. Richter ist mit 1,4 Hektar zweitgrößter Anbauer von Meerrettich in der Region. Die scharfe Wurzel brauche nährstoffreichen und leicht feuchten Boden, um gut wachsen zu können. Die Saison sei zu trocken gewesen, sagte Richter.

© dpa

Reinhard Mich, mit seinem Gemüseanbaubetrieb «Spreewald» in Klein Radden (Dahme-Spreewald) größter Meerrettich-Anbauer in der Region, geht sogar von einer schlechteren Ernte als 2018 aus. Auf neun Hektar Fläche hatten er und seine Helfer in der vergangenen Saison pro Hektar zwischen 12 und 13 Tonnen geerntet. Im Jahr davor waren es noch rund 180 Tonnen auf 15 Hektar.

In diesem Jahr rechnet Mich mit zehn Prozent weniger Ertrag. Die Bodenqualität sei letztendlich für den Geschmack verantwortlich. Die Trockenheit habe dem Gemüse zugesetzt, sagte Mich. Die Folge seien wie 2018 weniger stark entwickelte, dünnere Hauptwurzelstöcke und die Ausbildung von mehr Nebenwurzeln.

In diesem Jahr wird nach Angaben des Spreewaldvereins in der Region auf gut zehn Hektar Meerrettich angebaut. Traditionell wird das Wurzelgemüse von Oktober bis Januar geerntet, die Haupterntezeit ist im November.