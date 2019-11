Filmfestival Cottbus wird eröffnet: Beginn mit Komödie

Mit der Komödie «Smuggling Hendrix» wird heute Abend im Staatstheater Cottbus das diesjährige Filmfestival (5. bis 10. November) der Stadt eröffnet. An sechs Tagen werden 210 Filme zu sehen sein - vorrangig aus Osteuropa. Darunter sind auch sieben Weltpremieren. Der auf Zypern spielende Eröffnungsfilm stehe spiegelbildlich für den 30. Jahrestag des Mauerfalls, sagte Festival-Programmdirektor Bernd Buder. «Während wir uns seit drei Jahrzehnten über den Fall des Eisernen Vorhangs freuen können, ist die Insel seit 1974 durch eine schwer bewachte Grenze geteilt.»

Schirmherr des Festivals ist in diesem Jahr neben Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke Vizekanzler Olaf Scholz (beide SPD). «Das Ende des sogenannten Eisernen Vorhangs war der Anfang für das Filmfestival Cottbus, das sich seit 1991 zu einem der weltweit führenden Festivals des osteuropäischen Films entwickelt hat», erklärte Scholz. Die Filme spiegelten von Beginn an die gewaltige Transformation in den osteuropäischen Staaten.