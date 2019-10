Potsdam nun Unesco-Filmstadt

Potsdam ist als Filmstadt ins Unesco-Netzwerk der kreativen Städte aufgenommen worden. Die Organisation mit Sitz in Paris bestimmte 66 Städte als Neumitglieder, darunter aus Deutschland noch Karlsruhe als Stadt der Medienkunst, wie aus einer Mitteilung der Unesco hervorgeht. Weitere Kategorien sind Kunsthandwerk, Design und Literatur.

«Potsdam ist die Wiege des Films. Der hier entstandene Film «Metropolis» gehört bereits zum Unesco-Welterbe», sagte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) in einer Mitteilung am Donnerstag. Über den Titel Filmstadt freuen sich neben Potsdam auch das indische Mumbai, Valladolid in Spanien sowie Wellington in Neuseeland.