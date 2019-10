Görke: Brandenburg kann mit stabilen Steuereinnahmen rechnen

Brandenburg kann nach Einschätzung von Finanzminister Christian Görke (Linke) weiter mit stabilen Steuereinnahmen rechnen. Nach dem aktuellen Ergebnis des Arbeitskreises Steuerschätzung sei bei den Steuereinnahmen aktuell noch keine Spur von einer konjunkturellen Krise zu erkennen, erklärte Görke am Mittwoch laut Mitteilung. Die Bundesregierung erwarte nach der Schätzung in diesem Jahr einen Anstieg des Brutto-Inlandsprodukts um 0,5 Prozent und im kommenden Jahr bei einem Prozent.

Die künftige rot-schwarz-grüne Koalition hatte sich in den Verhandlungen für die kommenden Legislaturperiode auf Mehrausgaben in Höhe von 600 Millionen Euro geeinigt. Zudem will die Koalition einen Milliardenkredit für weitere Investitionen in die Infrastruktur aufnehmen.