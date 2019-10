BER-Passagiere sollen häufiger an Automaten einchecken

Im Terminal des künftigen Hauptstadtflughafens BER sollen bisher ungenutzte Check-In-Schalter umgerüstet werden. Damit mehr Passagiere selbst einchecken können, will die Flughafengesellschaft mindestens 105 sogenannte Self-Service-Kioske kaufen. Dort können sich Passagiere selbst ihre Bordkarten ziehen. Außerdem sollen mindestens 50 Automaten gekauft werden, an denen Fluggäste ihr Gepäck selbst aufgeben können. Das geht aus einer europaweiten Ausschreibung hervor.

Die Ausschreibung lässt Spielraum für noch mehr Automaten. Demnach könnte es am BER bis zu 306 Self-Service-Kioske und bis zu 95 Geräte für Gepäck geben.

Damit würden der Flughafen den Check-in im großen Stil in die Hände der Passagiere legen. An den bestehenden Berliner Flughäfen gibt es bislang 35 Self-Service-Kioske und 17 Gepäckautomaten, die von Easyjet genutzt werden. Außerdem haben die Lufthansa und Air France/KLM Automaten in Tegel.