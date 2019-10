Spandau gelingt Revanche: Kritik an Schiedsrichtern

Bei den Wasserballern von Spandau 04 mischte sich in die Freude über die geglückte Revanche für die Supercup-Niederlage auch Ärger über die Schiedsrichter. Nach dem 12:11-Erfolg bei Waspo 98 Hannover übten die Vertreter der Berliner deutliche Kritik an den Unparteiischen. «Was gestern noch erlaubt war, wird heute mit Strafen belegt», sagte 04-Manager Peter Röhle. 04-Präsident und Bundestrainer Hagen Stamm ergänzte: «Das ist nicht mehr meine Sportart.»

Am Ende der Partie standen aufseiten der Berliner 23 Wasserverweise und Strafen zu Buche, bei Hannover waren es 13. Fünf Spieler konnten nach drei Ausschlüssen das Spiel nicht beenden, auch Spandaus Trainer Petar Kovacevic bekam eine Rote Karte. «Wenn so weiter gepfiffen wird, ist zu fragen, wie das am Ende der Saison aussehen soll. Im Moment bin ich erstmal einigermaßen fassungslos», bekannte Röhle.