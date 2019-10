Staatsanwaltschaft: Todesursache muss geklärt werden

Nach dem Fund einer weiblichen Leiche im Potsdamer Hafenbecken soll eine Obduktion die Todesursache klären. Die Staatsanwaltschaft Potsdam geht davon aus, dass es sich bei der Toten um das vermisste 15-jährige Mädchen aus Potsdam handelt. Eine DNA-Untersuchung sei angesetzt worden, um 100-prozentige Sicherheit zu erhalten. «Bislang liegen uns keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor», sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Markus Nolte, der Deutschen Presse-Agentur.

Nach dem Tod des Mädchens steht an der Schule der Jugendlichen, der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule, eine Schulpsychologin bereit, teilte das Bildungsministerium mit. Zudem sei ein Trauerraum eingerichtet worden. Lehrer informierten am Mittwoch in der ersten Unterrichtsstunde die Schüler über den Tod des Mädchens.