Leiche in Potsdam ist wohl vermisste 15-Jährige

Seit einer Woche hat die Polizei nach einer verschwundenen 15-Jährigen aus Potsdam gesucht. Jetzt könnte ihr Tod zur traurigen Gewissheit werden. Im Potsdamer Hafenbecken wurde am Dienstag eine weibliche Leiche entdeckt. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit handele es sich um das vermisste Mädchen, teilte die Polizeidirektion West mit. Die Leiche müsse nun identifiziert und anschließend obduziert werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand gebe es keine Anhaltspunkte für eine Straftat. Endgültiges könne jedoch erst nach Abschluss aller Untersuchungen gesagt werden, hieß es.

Die 15-Jährige wird seit einer Woche vermisst. Das Mädchen verschwand am vergangenen Dienstagabend nach einem Streit mit ihren Eltern und blieb seitdem verschwunden. Mit Hubschrauber und Tauchern suchte die Polizei nach der Schülerin. An einer Uferstelle im Nuthepark in der südlichen Potsdamer Innenstadt wurde am vergangenen Mittwochmorgen eine Tasche mit persönlichen Gegenständen der 15-Jährigen gefunden. Darunter war auch Bekleidung. Eine Ermittlergruppe aus zehn Polizisten wurde eingerichtet: Die Bevölkerung wurde um Hinweise gebeten.