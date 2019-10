Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Identität des Toten am Brüssower See noch nicht geklärt

Der am Wochenende am Brüssower See (Uckermark) tot aufgefundene Mann ist bislang noch nicht identifiziert. Die Polizei geht aber aktuell nicht von einem Verbrechen aus. «Wir konnten keine Anzeichen von äußerlicher Gewalteinwirkung feststellen», sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Ost am Montag. «Wir gehen zurzeit von einem natürlichen Tod aus.» Die Kriminalpolizei ermittle weiterhin zur Identität und der Todesursache des Verstorbenen. Der Mann könnte laut den Angaben zwischen 50 und 60 Jahren alt gewesen sein.

Spaziergänger hatten am Samstag am Ufer des Brüssower Sees einen unbekannten leblosen Mann entdeckt. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.