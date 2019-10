Brandenburger lassen sich gegen Grippe impfen

Seit Beginn der Grippesaison im Oktober haben sich bereits viele Brandenburger gegen Influenza impfen lassen. «Die Menschen scheinen deutlich sensibilisierter zu sein in diesem Jahr», sagte Karin Harre, Vorsitzende des Hausärzteverbandes Brandenburg, der Deutschen Presse-Agentur. Genaue Zahlen liegen jedoch noch nicht vor.

Selbst das gute Wetter der vergangenen Tage habe das Interesse an der Grippe-Vorsorge nicht gemindert. Pro Tag impfe sie seit Beginn des Monats rund zehn Patienten in ihrer Hausarztpraxis in Walsleben (Ostprignitz-Ruppin), sagte Harre. Darunter seien vermehrt Personen über 60 Jahre, Schwangere und chronisch Kranke.