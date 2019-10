Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Unbekannte besetzten Haus: Polizei beginnt mit Räumung

Unbekannte haben am Samstag in Potsdam ein Mehrfamilienhaus besetzt. Mehrere Jugendliche seien durch ein Kellerfenster in das Haus in der brandenburgischen Landeshauptstadt eingedrungen, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Nachbarn hätten sie dabei beobachtet. Beim Eintreffen der Polizei hätten sich Maskierte im Haus aufgehalten. Transparente seien an der Fassade befestigt gewesen. Nach Rücksprache mit dem Eigentümer sei entschieden worden, das Haus zu räumen. Der Einsatz dauerte am Samstagabend zunächst an. Zu eventuellen Forderungen der Besetzer oder einem möglicherweise politischen Hintergrund wurde zunächst nichts bekannt.

