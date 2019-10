Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

SPD, CDU und Grüne arbeiten an Koalitionsvertrag

Bei den Beratungen der künftigen Brandenburger Koalitionäre von SPD, CDU und Grünen geht es heute in Potsdam um die Arbeit am Koalitionsvertrag. Die Verhandlungen sollen nach Angaben der drei Parteien in der kommenden Woche abgeschlossen sein. Zuvor sind noch mindestens zwei weitere Beratungen geplant, bevor die Koalitionsvereinbarung vorgelegt werden soll. Am Donnerstag hatten letztmalig die Arbeitsgruppen getagt.

Die künftige rot-schwarz-grüne Regierung will in Brandenburg in den kommenden fünf Jahren mehr Polizisten, Richter sowie Staatsanwälte einstellen und Millionen in den Ausbau der Pflege stecken. Bis 2024 sollen zwei weitere Kita-Jahre beitragsfrei gestellt werden. Zudem soll die ökologische Landwirtschaft stärker gefördert und das Tierwohl in den landwirtschaftlichen Betrieben verbessert werden.

Wenig konkret blieben die Aussagen der Koalitionsparteien bei den strittigen Themen Klimaschutz und Förderung der Bio-Bauern. Die Runde habe ein umfassendes Maßnahmenpaket zum Klimaschutz beschlossen, hieß es am Donnerstag nach dem Ende der Beratungen von Grünen-Verhandlungsführerin Ursula Nonnemacher. Dazu gehöre etwa eine Initiative zum Schutz der Moore, die Förderung von Holzbauten, Gebäudesanierung und die Modernisierung der Dienstwagenflotte der Landesregierung.