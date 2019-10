«Alles wartete auf den Knall»: Fliegerbombe gesprengt

Eine Weltkriegsbombe ist am Donnerstag in Ruhland (Oberspreewald-Lausitz) kontrolliert gesprengt worden und hat Schäden im Umfeld des Bahnhofs verursacht. Bei der Detonation gingen etwa Scheiben zu Bruch, sagte die Sprecherin des Landkreises, Sarah Werner. Neben dem Bahnhofsgebäude sei ein Fußgängertunnel betroffen. Oberleitungen der Bahn seien nicht beschädigt worden. Die Sprengstoffexperten hatten zuvor versucht, die 500 Kilogramm schwere Bombe zu entschärfen. Der Zünder der Bombe war aber zu marode, um ihn entfernen zu können, hieß es.

Rund 200 Einsatzkräfte halfen bei der Evakuierung. «Früh setzte sich eine Autokarawane in Bewegung, die aus der Stadt fuhr», berichtete die Sprecherin des Landkreises. Um 8 Uhr wurde der Sperrkreis in Kraft gesetzt. Anschließend kontrollierten Polizei und Feuerwehr, ob alle Anwohner ihre Häuser verlassen hatten. Danach habe in der Stadt eine gespannte Ruhe geherrscht. «Alles wartete auf den Knall», sagte Werner über die Stimmung in der Stadt.