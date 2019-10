Innere Sicherheit: Koalitionsrunde unerwartet schnell einig

Die Verhandelnden für eine rot-schwarz-grüne Regierung in Brandenburg haben bei ihren Beratungen zur Inneren Sicherheit überraschend schnell ihren Streit zur Arbeit der Polizei beigelegt. Künftig soll es einen Beauftragten für die Polizei im Landtag und eine Beschwerdestelle für Bürger geben. Die Zahl der Polizisten im Land soll um 250 auf 8500 Beamte erhöht werden. Die Koalitionsrunde einigte sich am Samstag zudem auf Hilfsprogramme für Flüchtlinge aus humanitären Notlagen. Die Diskussion über die automatische Kennzeichenerfassung (Kesy) auf Brandenburger Autobahnen wurde indes vertagt.

Die künftige rot-schwarz-grüne Koalition will in Brandenburg außerdem mehrere hundert Flüchtlinge aus humanitären Notlagen aufnehmen. «Wir haben uns auf zwei sehr ambitionierte Programme verständigt mit jährlich 200 Menschen die wir aufnehmen wollen», sagte Nonnemacher. Diese Programme sollen in Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen und den Kirchen umgesetzt werden. In diesem Jahr hat in Brandenburg bereits die Aufnahme von mehr als 70 bedrohten und traumatisierten Jesidinnen aus dem Irak begonnen.