Ex-Freundin bedroht: Polizei fahndet nach 37-Jährigem

Die Polizei fahndet in Frankfurt (Oder) nach einem 37-Jährigen, der seine Ex-Freundin bedroht haben soll. Daher gebe es in der Innenstadt Verkehrssperrungen, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums am Samstagmittag mitteilte. Insgesamt seien sechs Streifenwagen bei der Suche nach dem Verdächtigen im Einsatz. Es sei unklar, ob der Mann bewaffnet sei. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nach ersten Erkenntnissen aber nicht, versicherte die Sprecherin. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.