Wechselhaftes Wetter in Berlin und Brandenburg

In Berlin und Brandenburg sollten sich die Menschen am Donnerstag auf Regen einstellen. Es kann am Nachmittag einzelne kurze Gewitter geben. Wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mitteilte, werden Höchstwerte zwischen 14 und 16 Grad erwartet.

© dpa

Für den Freitag rechnen die Meteorologen vor allem in Nordbrandenburg mit Regen. Bei Höchsttemperaturen von 15 bis 18 Grad werde es stark bewölkt bis bedeckt bleiben, hieß es.

Zum Wochenende steigen die Temperaturen. Am Samstag werden Höchstwerte zwischen 17 Grad im Norden und 22 Grad in der Niederlausitz erwartet. Am Sonntag könnten die Temperaturen sogar auf 24 Grad klettern.