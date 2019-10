Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Grüne sehen keine komplette Kita-Beitragsfreiheit bis 2024

Die geplante rot-schwarz-grüne Koalition in Brandenburg wird die Eltern von Kita-Kindern nach Ansicht der Grünen bis 2024 nicht völlig von Beiträgen befreien können. «Die komplett kostenfreie Kita – das werden wir wahrscheinlich in dieser siebten Wahlperiode nicht vollständig erreichen können», sagte Grünen-Fraktionschefin Ursula Nonnemacher am Mittwoch in Potsdam zum Start der Koalitionsverhandlungen über die Bildungspolitik. «Es wird einfach darum gehen, was finanzierbar ist.»

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) verwies darauf, dass darüber erst verhandelt werde. «Wir werden uns heute gut einigen», sagte er. Der kommissarische CDU-Landeschef Michael Stübgen strebt den Ausbau der Betreuung und eine Beitragsfreiheit in Stufen an, ist aber der Ansicht, dass zuerst die Betreuungssituation verbessert müsse.

Im Wahlprogramm der SPD hieß es: Nach der Beitragsfreiheit für Vorschulkinder und Familien mit geringen Einkommen solle der übrige Kindergartenzeitraum ab dem dritten Lebensjahr schrittweise beitragsfrei werden - und zwar noch in der neuen Wahlperiode. Linksfraktionschefin Kathrin Dannenberg warnte die SPD davor, ein Wahlversprechen zu brechen.