Endspurt der Koalitionsverhandlungen: Es hakt bei Windkraft

Fünf Wochen nach der Landtagswahl sind SPD, CDU und Grüne in Brandenburg in die heiße Phase der Koalitionsverhandlungen gestartet. Nach rund zwei Wochen kam die große Runde wieder zusammen, um über Vorschläge der Arbeitsgruppen zu beraten. Die drei Parteien debattierten am Montag unter anderem darüber, die Regionen mehr zu berücksichtigen - auch als Standort der Verwaltung. Das Ziel sei, «die Landesverwaltung stärker im Land Brandenburg in der Fläche des Landes» zu verankern, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) vor Beginn der Runde.

© dpa

Die SPD strebt Regionalbeauftragte an, die CDU hat mehrfach ein Lausitz-Ministerium vorgeschlagen. Woidke sagte: «Es gibt Vorzüge für beide Varianten.» Die Diskussion laufe aber noch. Der Plan der früheren rot-roten Koalition, das Wissenschaftsministerium von Potsdam nach Cottbus zu verlegen, ist weiter strittig. CDU-Fraktionschef Jan Redmann betonte: «Klar ist, dass wir die Lausitz in einem gewissen Umfang stärken wollen, aber es muss auch inhaltlich überzeugend sein.»

Konfliktstoff gibt es in den Arbeitsgruppen unter anderem noch über den Ausbau der Windkraft. Der kommissarische CDU-Landeschef Michael Stübgen sagte: «Die Frage ist wirklich: Wie können wir das so machen, dass die Menschen nicht übermäßig belastet sind oder noch mehr belastet werden?» Stübgen forderte eine gerechte Verteilung der Windrad-Standorte.

Die drei Parteien hatten in den Sondierungsgesprächen einen Ausbau der Windkraft vereinbart - vor allem durch den Austausch alter Anlagen durch neue und leistungsfähigere Modelle. Grünen-Fraktionschefin Ursula Nonnemacher sagte grundsätzlich, in der großen Runde werde geprüft, was strittig bleibe und ob es gelöst werden könne.

SPD, CDU und Grünen wollen nach bisherigen Plänen bis Mitte Oktober, spätestens Ende Oktober fertig werden. Bis Weihnachten muss eine Regierung stehen, sonst droht eine Neuwahl. «Ich bin nach wie vor optimistisch, dass wir spätestens am 20./21. Oktober fertig sein können», sagte Woidke.