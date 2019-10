Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Falsche Polizisten beklauen 84-Jährige in ihrer Wohnung

Trickbetrüger haben eine 84-Jährige in Neuruppin in ihrer Wohnung ausgeraubt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, warteten zwei Männer am Samstagmittag vor der Haustür in der Hermann-Matern-Straße. Als die Frau nach Hause kam, stellten sich als Polizisten vor, die einen Einbruchsfall prüfen wollten und verschafften sich so Zugang zu ihrer Wohnung. Die 84-Jährige fiel auf den Trick herein und zeigte den Unbekannten ihr Bargeldversteck. Wenig später verließen die Männer mit dem Bargeld im Wert von einigen hundert Euro das Haus.

© dpa