Senioren: Hoffnung auf Beauftragten nur für sie

Der Brandenburger Seniorenrat begrüßt das Vorhaben der geplanten Koalitionsregierung von SPD, CDU und Grünen, einen Beauftragten im Land für ältere Menschen zu installieren. «Wir brauchen einen direkten Ansprechpartner», sagte Wolfgang Puschmann, Vorsitzender des Seniorenrates, der Deutschen Presse-Agentur. Bislang gibt es bereits Integrations-, Behinderten- sowie Gleichstellungsbeauftragte.

In einem Brief hatte sich im vergangenen Jahr der Seniorenrat an die Fraktionen des Landtages, an die Ministerien und persönlich an Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) gewandt. «Schon damals hatten wir einen Seniorenbeauftragten und einen direkten Interessenvertreter in der Landesregierung gefordert», sagte Puschmann. Das Amt sollte direkt in der Staatskanzlei angesiedelt werden. Seniorenpolitik sei eine Querschnittsaufgabe, die sich durch alle Ressorts ziehe. «Sie betrifft alle Bereiche des täglichen Lebens», so Puschmann.