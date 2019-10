SPD dringt auf zügige Koalitionsverhandlungen in Brandenburg

Die Brandenburger SPD drückt bei den Koalitionsverhandlungen für das geplante rot-schwarz-grüne Bündnis aufs Tempo. Generalsekretär Erik Stohn verwies auf den vereinbarten engen Zeitplan, nach dem schon möglichst bis Mitte Oktober ein Koalitionsvertrag vorliegen soll. Bis Ende Oktober ist eine Reserve eingeplant. Bis Weihnachten muss die neue Regierung gebildet und der Ministerpräsident im Landtag vereidigt sein, sonst droht eine Neuwahl.

Dafür, dass es im Zeitplan bleibt, muss intensiv in den Herbstferien verhandelt werden», sagte Stohn der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. Die Herbstferien beginnen in Brandenburg an diesem Freitag und dauern zwei Wochen. Die CDU schätzt den Zeitplan derzeit nicht zu eng ein. Aus Verhandlungskreisen der Christdemokraten hieß es am Montag: «Alle bemühen sich, zügig Ergebnisse zu liefern.» Grünen-Fraktionschef Axel Vogel sah das ähnlich: «Momentan gibt es keinen Hinweis darauf, dass der Zeitplan nicht eingehalten werden kann.» Gründlichkeit gehe vor Schnelligkeit.