Woidke: Deutsche Einheit weiter voranbringen

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will als Präsident des Bundesrates darauf setzen, Unterschiede zwischen Ost und West abzubauen. Die Bundesratspräsidentschaft Brandenburgs, die am 1. November beginnt, steht unter dem Motto «Wir miteinander», kündigte Woidke am Dienstag in Potsdam an. Es gehe unter anderem darum, «die deutsche Einheit weiter voranzubringen», sagte Woidke. Als wichtige Punkte nannte er die weitere Ansiedlung von Bundesinstitutionen in den ostdeutschen Bundesländern und die Angleichung der Lebensverhältnisse. Woidke erhält am kommenden Donnerstag den Staffelstab vom amtierenden Chef der Länderkammer, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).

Die Präsidentschaft steht unter einem besonderen Vorzeichen: Im nächsten Jahr liegt die Deutsche Einheit 30 Jahre zurück. Brandenburg lädt dann zur zentralen Einheitsfeier im Oktober 2020 nach Potsdam.

Die Bundesratspräsidentschaft wechselt jedes Jahr zum 1. November. Dafür wählt die Länderkammer aus dem Kreis der 16 Regierungschefs ein neues Präsidium. Derzeit sind es Günther als Präsident, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) als 1. Vizepräsident und Woidke als 2. Vizepräsident. Der Präsident der Länderkammer nimmt unter anderem die Geschäfte des Bundespräsidenten wahr, wenn dieser verhindert ist oder vorzeitig aus dem Amt scheidet.

Den Tag der Deutschen Einheit feiert Brandenburg in diesem Jahr in Berlin, in Kiel und in London. In der Landesvertretung in Berlin will sich Brandenburg als Film- und Medienland präsentieren. Im Landeszelt auf der Ländermeile in Kiel, das die Einheitsfeier in diesem Jahr ausrichtet, zeigt Brandenburg unter anderem das Originalkostüm der Stiefmutter aus dem Film «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel», der inzwischen mehrere Generationen fasziniert. In der Deutschen Botschaft in London will Brandenburg regionale Leckereien wie Neuzeller Bratwürste mit Spreewälder Gurken präsentieren.