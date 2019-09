Mahnwache vor Kraftwerk Jänschwalde: Zweiter Block vom Netz

Mit einer Mahnwache haben etwa 100 Mitarbeiter des Kraftwerks Jänschwalde (Spree-Neiße) die Abschaltung des zweiten von sechs Blöcken begleitet. Nach Block F im vergangenen Jahr wurde am Montagnachmittag Block E vom Stromnetz getrennt. Mit diesem Schritte werden in den kommenden Jahren insgesamt etwa 600 Stellen nicht mehr neu besetzt. Das betrifft sowohl den Tagebau als auch das Kraftwerk. «Heute ist wieder ein schwerer Tag für uns Kraftwerker. Uns fällt es heute genauso schwer wie vor einem Jahr, einen modernen und flexiblen Kraftwerksblock abschalten zu müssen», erklärte Kraftwerksleiter Andreas Thiem.

Ab Mitternacht werden nach Angaben des Betreibers Leag keine CO2-Emissionen mehr erzeugt, der 500-Megawatt-Block geht wie auch Block F in Sicherheitsbereitschaft. Thiem zufolge werden sich Mitarbeiter in den nächsten zwei Monaten um die Außerbetriebnahme des Blocks kümmern und die Turbine in die Bereitschaftsphase führen.