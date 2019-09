Netzhoppers holen chilenischen Nationalspieler

Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee hat den chilenischen Nationalspieler Simon Guerra für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Einziges Hindernis bei dem Transfer des 23-jährigen Mittelblockers: «Wir haben für ihn noch keine Arbeitserlaubnis, arbeiten aber mit Hochdruck daran», sagte Netzhoppers-Geschäftsführer Arvid Kinder am Montag.

Guerra spielte zuletzt beim portugiesischen Erstligisten Castelo de Maia Ginasio Clube und hält sich derzeit in Santiago de Chile auf. «Er sitzt dort auf gepackten Koffern», berichtete Kinder. «Wir hoffen, dass er uns zum Saisonstart zur Verfügung steht.» Die Bundesliga startet am 12. Oktober, die Netzhoppers empfangen am ersten Spieltag den deutschen Meister Berlin Volleys in Bestensee.