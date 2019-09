Bauernverband: Sondierungspapier noch zu unkonkret

Der Brandenburger Landesbauernverband hat knapp 4000 Mitglieder. Die Landwirte schauen genau auf die Agrarthemen, die bei den laufenden Koalitionsverhandlungen angesprochen werden. Werden ihre Probleme angesprochen?

Teltow (dpa/bb) - In den laufenden Koalitionsverhandlungen der SPD mit CDU und Bündnis 90/Grüne für eine neue Brandenburger Regierung erwarten die Landwirte mehr Berücksichtigung ihrer Interessen. «Es ist noch Luft nach oben», sagte der Präsident des Landesbauernverbands, Henrik Wendorff, der Deutschen Presse-Agentur. «Das vorliegende Papier nach den Sondierungsgesprächen bietet großen Spielraum für Interpretationen», betonte er. Da müsse es an einigen Stellen konkreter werden, damit die Vorhaben am Ende auch abrechenbar seien.

Der Landesbauernpräsident regte an, sich in den Koalitionsverhandlungen eingehender mit dem Thema Förderung für Investitionen in den Tierschutz zu beschäftigen. Der Begriff sei zwar aufgenommen worden. «Geht es hier wirklich um Tierwohl in der Nutztierhaltung», fragte er. Da sei unklar, was gemeint sei. Auch der aufgenommene Punkt «Unterstützung der Tierschutzvereine» ist aus seiner Sicht noch unverständlich. «Welche Vereine sind gemeint? Die sich um ausgesetzte Hunde und Katzen sorgen?», kritisierte er die unkonkrete Formulierung.