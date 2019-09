Wiepersdorf-Stipendium für Bewerbungen offen

Literatur, Komposition oder Bildende Kunst: Noch bis zum 21. Oktober 2019 können sich Künstler - aber auch Wissenschaftler - für die Wiepersdorf-Stipendien bewerben.

Das Land stelle 90.000 Euro dafür bereit, teilte das Kunstministerium am Freitag (27. September 2019) mit. Aufgerufen sind Bewerber, die sich mit Themen der Romantik oder mit deutsch-deutschen Fragen befassen. Das Künstler- und Stipendiatenhaus in Wiepersdorf wird seit 1. Juli in einer Landesstiftung geführt, hieß es. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hatte Grundstück, Gebäude, Inventar und den Brandenburg-Fonds in Höhe von über sieben Millionen Euro an die Stiftung übergeben. Für den Betrieb stellt das Land ab 2020 jährlich rund 720.000 Euro bereit. Ab nächsten Sommer soll das Künstler- und Stipendiatenhaus mit neuer Konzeption arbeiten.