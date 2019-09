Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

IG Metall: Gespräche zur 35-Stunden-Woche unterbrochen

Die Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite zur Einführung der 35-Stunden-Woche in drei Ost-Bundesländern sind laut IG Metall unterbrochen. Der Gesprächsstand müsse am Donnerstag abgestimmt werden, teilte eine Gewerkschaftssprecherin am frühen Morgen mit. Die Verhandlungspartner für die Tarifgebiete Brandenburg, Berlin und Sachsen hätten ihre Gespräche nach 15 Stunden unterbrochen. Einige Forderungen der Arbeitgeberseite seien weiterhin strittig und ungelöst, hieß es. Der erzielte Gesprächsstand werde am Freitag der Tarifkommission vorgestellt und diskutiert.

Während im Westen die 35-Stunden-Woche für die Metall- und Elektroindustrie seit 1996 überall gültig ist, scheiterte die IG Metall mit der Angleichung in den östlichen Bundesländern zuletzt im Jahr 2003. Auch im aktuell gültigen Manteltarif von Anfang 2018 sind weiter 38 Stunden festgeschrieben. Allerdings einigten sich beide Seiten in dem Vertrag auf erneute Gespräche über eine Angleichung.