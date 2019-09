Unmut bei Rede der Alterspräsidentin: Neuer Landtag zusammen

Harmonisch beginnt diese neue Wahlperiode in Brandenburg nicht - die Alterspräsidentin von der AfD greift im Landtag mit ihrer Rede andere Parteien an, ein AfD-Kandidat wird nicht im ersten Wahlgang gewählt. Wie reagieren das Parlament und seine neue Präsidentin?

Die Alterspräsidentin ging in der Eröffnungsrede der konstituierenden Sitzung auf Theodor Fontanes Roman «Effi Briest» und Gleichberechtigung ein, auf die friedliche Revolution von 1989 in Ostdeutschland und die Landtagswahl. «Bei der Aussage zu möglichen Koalitionen wird gern und oft der Ausspruch bemüht, man koaliere nur mit Parteien aus dem demokratischen Spektrum», kritisierte die 73-Jährige AfD-Politikern. «Mit der indirekten Wählerschelte stellt man knapp ein Viertel der Wählerinnen und Wähler außerhalb des demokratischen Spektrums und verabschiedet sich vom politischen Diskurs.»

Die neue Landtagspräsidentin warb in ihrer Rede dafür, zu streiten, ohne zu verletzen. Sie wandte sich indirekt an die AfD-Fraktion, ohne sie zu erwähnen: «Konstruktive Aushandlungsprozesse, die vom Respekt und von der Wertschätzung ausgehen, bilden den radikalen Gegenpol zum Populismus, der nur die eine Ansicht gelten lässt.» Sie nannte auch als Ziel, den Bürgern zuzuhören, auch denen, die nicht so oft gehört würden. «Wertschätzung und Respekt bilden die Grundlage dafür.» Die SPD-Abgeordnete erhielt 77 Ja-Stimmen der 88 Abgeordneten. Mit Nein stimmten sechs Parlamentarier, fünf enthielten sich.