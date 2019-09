Erste Landtagssitzung beginnt mit Unmut und Zwischenrufen

Harmonisch beginnt die erste Landtagssitzung in Potsdam nicht gerade. Es gibt Zwischenrufe schon bei der Eröffnungsrede. Sorgt die AfD weiter für Streit im Parlament?

Potsdam (dpa/bb) - Rund dreieinhalb Wochen nach der Landtagswahl in Brandenburg ist das Parlament am Mittwoch zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen. Bereits bei der Eröffnungsrede von Alterspräsidentin Marianne Spring-Räumschüssel von der AfD gab es Unmut im Saal und Zwischenrufe. Zur neuen Landtagspräsidentin wurde die SPD-Abgeordnete Ulrike Liedtke gewählt. Sie erhielt am Mittwoch in der konstituierenden Landtagssitzung in Potsdam 77 Ja-Stimmen der 88 Abgeordneten. Mit Nein stimmten sechs Parlamentarier, fünf enthielten sich.