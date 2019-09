Ministerium prüft Vorwürfe gegen Kinderheim in Jänschwalde

Isolation, abgeklebte Fenster, «Chips» für gutes Benehmen: Ehemalige Bewohner eines Brandenburger Kinder- und Jugendheims erheben schwere Vorwürfe gegen die Einrichtung. Jetzt prüft das Bildungsministerium die Vorwürfe.

Jänschwalde (dpa/bb) - Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport in Brandenburg prüft Vorwürfe, nach denen Kinder und Jugendliche in einem Heim schikaniert und fragwürdigen Erziehungsmethoden ausgesetzt worden sein sollen. Erste Hinweise auf die Vorwürfe gegen das Heim «Neustart» in Jänschwalde (Spree-Neiße) seien dem Ministerium vor rund einem Monat durch eine Anfrage der Zeitung «taz» bekannt geworden, so eine Sprecherin des Ministeriums. Man nehme die Vorwürfe sehr ernst. Die Polizeidirektion Süd bestätigte am Dienstag auf Nachfrage, dass ein ehemaliger Heimbewohner Anzeige gegen Heimerzieher erstattet hat.