Schwierige Suche nach Azubis in der Landwirtschaft

Das Ferkel oder das reife Korn gehören heute ebenso zur Arbeit von Landwirten wie der Umgang mit Computern. Die Suche nach Nachwuchs für diese Aufgaben wird zunehmend schwieriger.

Teltow (dpa/bb) - Ausbildungsplätze in der Landwirtschaft sind zunehmend schwerer zu besetzen, obwohl der Brandenburger Landesbauernverband immense Zukunftschancen sieht. «Man muss sich einiges einfallen lassen, um Nachwuchs zu finden», sagte Heiko Terno, Vorsitzender des Bildungsvereins beim Brandenburger Landesbauernverband, der Deutschen Presse-Agentur.

Im Agrarbereich würden in den kommenden Jahren zahlreiche Führungskräfte in allen Ebenen in den Ruhestand gehen. «Die Plätze müssen besetzt werden, damit die Unternehmen reibungslos weiter geführt werden können», sagte Terno.