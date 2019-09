Hirschrufer-Wettbewerb mit deutschem Meister Soltwedel

An der Landesgrenze von Mecklenburg zu Brandenburg wird an diesem Sonntag wieder der beste Hirschrufer im Nordosten Deutschlands gesucht.

In der Riesenscheune von Bollewick (Mecklenburgische Seenplatte) tritt auch der amtierende deutsche Meister in dieser ungewöhnlichen Disziplin, Thomas Soltwedel aus Dobbin/Linstow (Landkreis Rostock), an, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Soltwedel hatte den Titel im Februar bei einer der größten Jagdmessen Europas in Dortmund errungen. Der regionale Wettbewerb in Bollewick ist Teil des Markttages «Jagd, Wald & Wild». Bewerber können sich noch bis Sonntag anmelden, sagte eine Sprecherin der Marktscheune.