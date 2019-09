Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Rot-Schwarz-Grün setzt Koalitionsverhandlungen fort

Am zweiten Tag der Koalitionsverhandlungen wollen SPD, CDU und Grüne in Brandenburg ihren Fahrplan festzurren. Die drei Parteien wollen bis möglichst Mitte Oktober über einen Koalitionsvertrag verhandeln, planen aber eine Reserve für eine mögliche Verlängerung ein. Heute geht es in Potsdam auch darum, die Aufstellung der Arbeitsgruppen abzuschließen, die der großen Verhandlungsgruppe zuarbeiten. Geplant sind bisher sieben Fachgruppen mit je fünf Mitgliedern unter anderem zu den Themen Bildung, Innenpolitik, Infrastruktur und E-Government. Bis Weihnachten muss die neue Regierung stehen.

© dpa