Rot-Schwarz-Grün berät über Finanzrahmen für Koalition

Die drei Partner der geplanten rot-schwarz-grünen Koalition haben eine Art Kassensturz gemacht. SPD, CDU und Grüne beschäftigten sich am Dienstag - dem zweiten Tag ihrer Verhandlungen über eine Koalition - mit dem Landeshaushalt und der Finanzlage. «Daraus resultieren dann auch die Möglichkeiten, die es im Koalitionsvertrag dafür gibt, zusätzliches Geld auszugeben», sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag in Potsdam. Er bekräftigte das Ziel, «dass wir (...) auch in den kommenden Jahren nicht mehr Geld ausgeben werden als wir einnehmen».

© dpa

Woidke sprach von einer konstruktiven und kollegialen Atmosphäre der drei Parteien. «Das ist eine gute Basis dafür, dass die kommenden Gespräche mit dieser konstruktiven Atmosphäre auch zu einem Erfolg werden können», sagte der SPD-Landeschef. SPD, CDU und Grüne wollen bis möglichst Mitte Oktober über einen Koalitionsvertrag verhandeln, planen aber eine Reserve für eine mögliche Verlängerung ein. Geplant sind neben der großen Verhandlungsgruppe bisher auch sieben Fachgruppen mit je fünf Mitgliedern pro Partei.