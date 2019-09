Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Streit eskaliert: Sohn sticht auf Vater ein

Ein Mann hat in Zossen (Kreis Teltow-Fläming) mit einem Küchenmesser auf seinen Vater eingestochen. Der 53-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden, habe aber keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Zuvor war nach Angaben der Beamten ein Streit unter Alkoholeinfluss in der Nacht zum Sonntag in einer Wohnung eskaliert. Der 24 Jahre alte Sohn habe der Lebensgefährtin seines Vaters mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Vater wollte ihr helfen, wurde aber ebenfalls von seinem Sohn angegriffen. Die Polizei nahm den 24-Jährigen vorläufig fest. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

