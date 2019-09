Grüne stimmen für Verhandlungen mit SPD und CDU

Die Grünen, in der geplanten Brandenburger Koalition der kleinste Partner, hätte lieber die Linken im Boot gehabt als die CDU. Doch sie gibt mit überraschend klarer Mehrheit grünes Licht für Verhandlungen mit SPD und CDU. Die Parteispitze sagt, warum sie Chancen sieht.

Kleinmachnow (dpa/bb) - Die Brandenburger Grünen haben mit großer Mehrheit die Weichen für Koalitionsverhandlungen mit CDU und Grünen gestellt. Nach kontroverser Debatte stimmte ein Kleiner Parteitag am Samstag in Kleinmachnow mit 85,2 Prozent für die Aufnahme. 46 Delegierte votierten mit Ja, es gab sieben Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Grünen-Chefin Annalena Baerbock und die Landesspitze warben eindringlich für Zustimmung. Rot-Grün-Rot wäre die bevorzugte Wahl der Grünen gewesen. Nun können die Verhandlungen für Rot-Schwarz-Grün wie von SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke geplant an diesem Montag starten.