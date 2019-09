Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Globaler Klimastreik: Mehr als 20 Aktionen in Brandenburg

Die Fridays-for-Future-Bewegung in Brandenburg erwartet heute rund 6000 Teilnehmer zu den Demonstrationen im ganzen Bundesland. Rund die Hälfte davon soll um «zwei vor zwölf» in Potsdam am Alten Markt zusammenkommen, wie ein Sprecher der Bewegung mitteilte. Explizit sind zum dritten globalen Klimastreik auch Erwachsene aufgerufen, zu den Protestaktionen zu kommen. Einige Unternehmen geben ihren Mitarbeitern dafür extra frei. Den Angaben nach sind in mehr als 20 Städten in Brandenburg über den ganzen Tag verteilt Demonstrationen angemeldet.

