Globaler Klimastreik: Hunderte demonstrieren in Potsdam

Hunderte Menschen haben am Freitag in Potsdam für mehr Klimaschutz demonstriert. Um «zwei vor zwölf» versammelten sich viele Jugendliche, Familien und Erwachsene vor der Nikolaikirche am Alten Markt. Klimaforscher Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) betonte bei der Auftaktkundgebung, das von der Bundesregierung für Freitag angekündigte Klimapaket sei ein Erfolg der Fridays-for-Future-Bewegung: «Das liegt nur daran, dass ihr genug Druck aufgebaut habt, um dem Druck der Lobby der Klimaverweigerer etwas entgegenzusetzen.» Auf Plakaten standen Sprüche wie «Wenn ihr Kohle abbauen wollt, spielt Minecraft» oder «Fischers Fritz fischt Plastik».

Insgesamt erwartete die Bewegung zu den etwa 20 Aktionen in ganz Brandenburg rund 6000 Teilnehmer. «Fridays for Future» hatte zum dritten globalen Klimastreik explizit auch Erwachsene aufgefordert, zu den Protestaktionen zu kommen.