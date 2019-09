Werder will 2021 Baumblütenfest mit neuem Konzept feiern

Die Emotionen kochten hoch: In der Stadt Werder sollte es zwei Jahre lang kein Baumblütenfest mehr geben. Die Zukunft des beliebten Volksfestes schien fraglich. Nun gibt es eine Lösung.

Werder (dpa/bb) - Die Stadt Werder will nach einer einjährigen Pause ab 2021 wieder das traditionelle Baumblütenfest veranstalten, das jedes Jahr Zehntausende Besucher anzieht. Allerdings soll zusammen mit Einwohnern und Obstbauern ein neues Konzept erarbeitet werden. Die Stadtverordneten stimmten am Donnerstagabend nach großer Kritik an der Absage diesem Vorschlag zu, den Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU) unterbreitet hatte, wie Stadtsprecher Henry Klix mitteilte.