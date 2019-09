Experten: Regen muss länger gehalten werden

Die anhaltende Trockenheit hat in einigen Regionen Deutschlands das Grundwasser sinken lassen. Experten sehen keine Gefahr für das Trinkwasser, raten aber, Niederschläge nicht mehr so schnell abfließen zu lassen.

Neubrandenburg (dpa/mv) - Wasserwirtschaft und Landwirte müssen nach Ansicht des Umweltbundesamts Niederschlagswasser deutlich länger in ihren Regionen halten als bisher. Nur so kann die Neubildung von Grundwasser in tiefen Schichten angesichts von Klimawandel und Starkregen auf lange Sicht wieder angekurbelt werden, wie Jörg Rechenberg vom Umweltbundesamt Dessau-Roßlau bei einem Wasser-Kolloquium am Mittwoch in Neubrandenburg sagte. Rein praktisch müsse die Entwässerung - über die unter anderen Gesichtspunkten vor Jahren gebauten Drainagen - der Felder bei Bedarf gestoppt werden, sagte der Wasser-Experte vor etwa 70 Teilnehmern.