Kabinett stimmt Finanzierung von neuem DLR-Institut zu

Die Pläne zur Finanzierung eines neuen Instituts des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) für dekarbonisierte Industrieprozesse an den Standorten Cottbus und Görlitz/Zittau sind am Dienstag vom Brandenburger Kabinett gebilligt worden. Dafür hatte Wissenschaftsministerin Martina Münch (SPD) einen Entwurf zum Beitritt Brandenburgs zum Verwaltungsabkommen über die gemeinsame Bund-Länder-Förderung des DLR-Instituts vorgelegt. Der Beitritt schafft die rechtlichen Voraussetzungen für die Finanzierung des Instituts.

Damit werde die Lausitz zum Knotenpunkt für die Entwicklung CO2-armer Technologien, erklärte Münch am Dienstag in Potsdam. «Mit dem innovativen Ansatz des Instituts können nicht nur Arbeitsplätze in den Kraftwerken erhalten werden, sondern neue hochqualifizierte Jobs entstehen.»