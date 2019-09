SPD nominiert Ulrike Liedtke als Präsidentin des Landtags

Die Spitze des Landtags soll weiblich bleiben: Auf Britta Stark folgt nach dem Vorschlag der SPD die Musikwissenschaftlerin Ulrike Liedtke.

Potsdam (dpa/bb) - Die Vizepräsidentin des Deutschen Kulturrates, Ulrike Liedtke, soll nach dem Vorschlag der SPD-Fraktion neue Landtagspräsidentin in Brandenburg werden. Die Fraktion nominierte die 60 Jahre alte SPD-Abgeordnete am Dienstag in geheimer Abstimmung einstimmig für das Amt, wie Fraktionschef Mike Bischoff sagte.