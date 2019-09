Enger Zeitplan bei Sondierungen

Wer wird künftig Brandenburg regieren? Der Zeitplan für die Sondierungen ist straff. Zwei Farbkonstellationen sind in der Diskussion: Rot-Grün-Rot oder Rot-Schwarz-Grün. Die Gespräche darüber gehen weiter.

Potsdam (dpa/bb) - In wenigen Tagen soll feststehen, mit wem die SPD in Brandenburg Koalitionsverhandlungen aufnimmt. Noch wird sondiert: Am Sonntagnachmittag wollten sich Vertreter der drei möglichen Koalitionspartner, SPD, Linke und Grüne zu einem zweiten Gespräch treffen. Am Montag reden SPD, CDU und Grüne noch einmal miteinander. Vereinbart ist zwischen den Parteien, dass vorher nichts nach außen dringt.

In der SPD mehren sich inzwischen Stimmen für ein Bündnis mit CDU und Grünen. Die «Märkische Allgemeine» berichtete am Samstag, dass der Präsident des Landkreistags Brandenburg, Wolfgang Blasig (SPD) am Freitag geäußert habe, die Interessen der Kommunen ließen sich voraussichtlich besser in Zusammenarbeit mit der CDU und den Grünen durchsetzen als in einer rot-grün-roten Konstellation. Blasig ist Landrat in Potsdam Mittelmark. Zuvor hatte sich bereits Schatzmeister Harald Sempf als erstes Mitglied des SPD-Landesvorstands für eine rot-schwarz-grüne Koalition ausgesprochen, um auf das Wahlergebnis zu reagieren.