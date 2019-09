Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Endgültiges Wahlergebnis: Keine relevanten Abweichungen

Beim endgültigen Ergebnis der Brandenburger Landtagswahl hat es nach Angaben von Landeswahlleiter Bruno Küpper «keine relevanten Abweichungen» gegenüber dem vorläufigen Ergebnis gegeben. «Es ist Freitag der 13., aber wir können heute nicht mehr anrichten, als bei der Wahl am 1. September schon angerichtet wurde», sagte Küpper am Freitag bei der Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses im Landeswahlausschuss. In 34 der 44 Wahlkreise habe es minimale Abweichungen von weniger als fünf Stimmen gegeben, sagte Küpper. Dies seien nicht mehr als bei der Landtagswahl 2014.

Somit wurde auch nach dem endgültigen Ergebnis die SPD bei der Wahl mit 26,2 Prozent der Zweitstimmen stärkste Kraft, gefolgt von der AfD mit 23,5 Prozent. Auf Platz drei kam die CDU mit 15,6 Prozent, gefolgt von den Grünen (10,8 Prozent), der Linke (10,7 Prozent) und den Freien Wählern (5,0 Prozent).